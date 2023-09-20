Новые бизнес-объекты открывают в Кокшетау при поддержке государства

О том, какая проводится работа, направленная на поддержку акмолинских бизнесменов, рассказали сотрудники филиала фонда "Даму" на пресс-туре для представителей СМИ.

Журналисты посетили предприятия в областном центре, получившие государственную поддержку.

"С момента реализации программ развития бизнеса в Акмолинской области реализовано несколько проектов. В их числе по программе субсидирования ставки вознаграждения 3809 проектов. По программе "Гарантирование" поддержано 1892 проекта на общую сумму 25 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается, поддержку в виде выгодного кредитования получат социально важные бизнес-проекты и производства региона". Директор регионального филиала фонда "Даму" Гульнара Альмуханова

В фокусе внимания пресс-тура три крупных и популярных производства Кокшетау, получившие поддержку на развитие бизнеса в рамках государственных программ. Первым объектом посещения, который стал участником программ фонда "Даму", стал Кокшетауский гормолзавод. Предприятие пользуется популярностью не только в Акмолинской области, а также и за его пределами, в будущем ожидается расширение ассортимента сыра, будет производиться плавленый и сулугуни. Также расширится выбор мороженого. Гормолзавод планирует запустить производство микса, состоящих из разных вкусов и составов.

Фото: Алма Байгужина

"С фондом "Даму" взаимодействуем с 2017 года, оказывается большая поддержка по развитию предприятия, льготная кредитная линия на оборотные средства, также мы воспользовались программой помощи на реконструкцию производственной части: это модернизация котельной и текущего ремонта здания, которое позволило более эффективно выстроить процесс работы. Благородя господдержке мы можем обеспечить завод всем необходимым и выйти на основные рынки страны". ТОО "Гормолзавод" Ерсаин Жаксылыков

Вторым местом посещения стала набирающая популярность станция технического обслуживания "Мастер драйв". Благодаря льготному кредитованию предприниматель Дмитрий Омельян открыл крупный комплекс по обслуживанию автомобилей.

"Занимаюсь автосервисом с 2012 года, для строительства двухэтажного здания и приобретения оборудования мне предоставили субсидии в виде кредитных средств в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2025 ". Благодаря госпрограмме я оплачиваю всего 6%, а разница субсидируется фондом "Даму". Бизнес идет, в планах запустить место отдыха и кофейню, а также магазин автозапчастей для удобства наших клиентов. Государство ремонтирует подъездные дороги к нашему автосервису, клиенты есть, будем трудиться дальше". Руководитель СТО "Мастер Драйв" Дмитрий Омельян

Далее журналисты ознакомились с работой швейного цеха "Свега", который недавно получил новое помещение в результате программы субсидирования малого бизнеса. Цех шьет спецодежду, униформу для медработников, а также одежду для работников сферы услуг, таких как индустрия красоты, на рынке более 20 лет.

Фото: Алма Байгужина

"Мы получили кредит по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек". Средства направлены на обновление оборудования. По национальному проекту развития предпринимательства на 2021-2025 года был выдан кредит под 6% ставки годовых и приобретено новое помещение. На сегодняшний день работа налажена, к нам обращаются из многих регионов страны, работаем по государственному заказу, есть своя клиентская база, обслуживаем все медучреждения области. Численность работников составляет 7 человек, все профессионалы своего дела. Долгое время арендовали здание, благодаря государству приобрели свое помещение, это очень удобно". Руководитель цеха Галина Плотникова

По информации регионального филиала фонда "Даму", в этом году по субсидированию процентной ставки 249 проектов получили одобрение на кредиты, по направлению "Гарантирование" поддержаны 193 проекта.

Алма Байгужина