#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
441.88
503.61
5.24
События

"Ужасающих размеров": на жуткое нашествие крыс жалуются жители одного из городов Казахстана

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 21:50 Фото: magnific
Усть-Каменогорск накрыла масштабная волна нашествия грызунов: жирные крысы захватывают не только мусорные контейнеры, но и подвалы, улицы и детские площадки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 сентября 2026 года издание Yk-news.kz, горожане массово делятся шокирующими кадрами в соцсетях.

По словам жителей, грызуны нападают на птиц, бегают прямо под ногами прохожих даже днем, портят подземные кабели и прогрызают проводку в припаркованных автомобилях.

"Мусор страшно выносить, крысы ужасающих размеров из баков выскакивают", – делится ma_marianna_96.

В списке "захваченных" объектов – десятки центральных улиц, включая проспекты Сатпаева, Абая и Назарбаева. Люди опасаются, что с похолоданием вредители массово ринутся в жилые дома.

"У нас уже не только на мусорке, во дворах и подвалах завелись. Мы сами четырьмя домами травили, вызывали фирму. Холода наступают, они размножаются с арифметической прогрессией. Мало того, они во дворе себя вели не боясь людей. Дети бегают, играют, и они голубей ловят, по урнам шастают. У нас игровые детские площадки к вечеру наполняются съестной продукцией и у этих хвостатых пир на весь двор", – пишет permiakova6964.

В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили всплеск обращений, назвав среди самых проблемных адресов проспекты Сатпаева и Ауэзова, а также улицы Потанина и Мызы.

Основными причинами роста численности грызунов являются недостаточная эффективность дератизации, отсутствие ответственных за контейнерные площадки, несвоевременный вывоз ТБО и стихийные свалки.

"Риск заражения зависит от численности грызунов, степени их инфицированности, санитарного состояния территории, наличия контакта человека с грызунами или загрязненной ими средой", – пояснили в санэпидслужбе.

Власти города и коммунальщики разъяснили, кто и где должен уничтожать грызунов:

  • В подвалах, паркингах и домах: дератизацию обязаны проводить ОСИ или КСК за счет взносов жильцов.
  • На мусорных площадках: за обработку отвечает город. В 2025-2026 годах на травлю крыс вокруг контейнеров впервые выделили 14 млн тенге из бюджета.
  • В парках и скверах: обработку проводят местные исполнительные органы.

В отделе ЖКХ отметили, что осенний этап дератизации запустили досрочно с 28 августа. Однако чиновники подчеркивают: борьба будет бессмысленной, пока ОСИ и КСК не начнут травить крыс в подвалах одновременно с дератизацией мусорных баков.

"Со стороны местных исполнительных органов для решения проблемы с грызунами на площадках вносятся бюджетные заявки, при выделении финансирования проводятся плановые обработки. При этом профилактическую дератизацию контейнерных площадок необходимо проводить комплексно с обработкой подвалов, а это прямая ответственность ОСИ и КСК. Также в целях профилактики органы управления домами должны проводить дератизацию контейнерных площадок, несмотря на неоформленное право землепользования дворов, поскольку фактически площадки находятся в их пользовании", – рассказали в отделе.

При промедлении или игнорировании заявок жителям рекомендуют жаловаться в жилищную инспекцию, отдел ЖКХ или писать обращения через платформу "е-Өtinish".

Ранее жителей новостроек в Актобе напугали огромные крысы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
нашествие крыс в Алматы
22:14, 08 октября 2025
Выбегают из дыр на дорогах и играют друг с другом: алматинцы шокированы нашествием крыс
Крысы покусали жителей ВКО
21:02, 26 января 2024
Жители ВКО пожаловались на нашествие крыс
Темиртау
07:27, 15 июля 2026
Наглые крысы кидаются на жителей Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Кравец на пресс-конференции после поражения от СКА
21:18, Сегодня
Михаил Кравец раскритиковал "Барыс" за старые грабли после поражения от СКА
Боксёр Торехан Сабырхан на Азиатских играх в Японии
20:47, Сегодня
Азиада-2026: появилось расписание выступлений казахстанцев на 28 сентября
Эпизод с дракой в матче КХЛ Барыс - СКА
20:17, Сегодня
Появился видеообзор результативного матча КХЛ "Барыс" – СКА
Женская сборная Чехии с Кубком Билли Джин Кинг
19:49, Сегодня
Чехия обыграла Украину и завоевала Кубок Билли Джин Кинг-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: