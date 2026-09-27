"Ужасающих размеров": на жуткое нашествие крыс жалуются жители одного из городов Казахстана

Усть-Каменогорск накрыла масштабная волна нашествия грызунов: жирные крысы захватывают не только мусорные контейнеры, но и подвалы, улицы и детские площадки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 сентября 2026 года издание Yk-news.kz, горожане массово делятся шокирующими кадрами в соцсетях.

По словам жителей, грызуны нападают на птиц, бегают прямо под ногами прохожих даже днем, портят подземные кабели и прогрызают проводку в припаркованных автомобилях.

"Мусор страшно выносить, крысы ужасающих размеров из баков выскакивают", – делится ma_marianna_96.

В списке "захваченных" объектов – десятки центральных улиц, включая проспекты Сатпаева, Абая и Назарбаева. Люди опасаются, что с похолоданием вредители массово ринутся в жилые дома.

"У нас уже не только на мусорке, во дворах и подвалах завелись. Мы сами четырьмя домами травили, вызывали фирму. Холода наступают, они размножаются с арифметической прогрессией. Мало того, они во дворе себя вели не боясь людей. Дети бегают, играют, и они голубей ловят, по урнам шастают. У нас игровые детские площадки к вечеру наполняются съестной продукцией и у этих хвостатых пир на весь двор", – пишет permiakova6964.

В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили всплеск обращений, назвав среди самых проблемных адресов проспекты Сатпаева и Ауэзова, а также улицы Потанина и Мызы.

Основными причинами роста численности грызунов являются недостаточная эффективность дератизации, отсутствие ответственных за контейнерные площадки, несвоевременный вывоз ТБО и стихийные свалки.

"Риск заражения зависит от численности грызунов, степени их инфицированности, санитарного состояния территории, наличия контакта человека с грызунами или загрязненной ими средой", – пояснили в санэпидслужбе.

Власти города и коммунальщики разъяснили, кто и где должен уничтожать грызунов:

В подвалах, паркингах и домах: дератизацию обязаны проводить ОСИ или КСК за счет взносов жильцов.

На мусорных площадках: за обработку отвечает город. В 2025-2026 годах на травлю крыс вокруг контейнеров впервые выделили 14 млн тенге из бюджета.

В парках и скверах: обработку проводят местные исполнительные органы.

В отделе ЖКХ отметили, что осенний этап дератизации запустили досрочно с 28 августа. Однако чиновники подчеркивают: борьба будет бессмысленной, пока ОСИ и КСК не начнут травить крыс в подвалах одновременно с дератизацией мусорных баков.

"Со стороны местных исполнительных органов для решения проблемы с грызунами на площадках вносятся бюджетные заявки, при выделении финансирования проводятся плановые обработки. При этом профилактическую дератизацию контейнерных площадок необходимо проводить комплексно с обработкой подвалов, а это прямая ответственность ОСИ и КСК. Также в целях профилактики органы управления домами должны проводить дератизацию контейнерных площадок, несмотря на неоформленное право землепользования дворов, поскольку фактически площадки находятся в их пользовании", – рассказали в отделе.

При промедлении или игнорировании заявок жителям рекомендуют жаловаться в жилищную инспекцию, отдел ЖКХ или писать обращения через платформу "е-Өtinish".

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