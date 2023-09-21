Сроки благоустройства рощи Баума сдвинули на середину 2024 года

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда начнется благоустройство рощи Баума в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом градоначальник рассказал на встрече с жителями Турксибского района 21 сентября 2023 года.

"Управлением экологии и окружающей среды до конца текущего года будут разработаны ПСД: по благоустройству рощи Баума с эко-дорожками для скандинавской ходьбы, установкой МАФов; по благоустройству Большого Алматинского канала с обустройством рекреационных и пляжных зон, обновлением пешеходных мостов, а также по благоустройству пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка. Реализация проектов начнется во втором квартале 2024 года", – сообщил Ерболат Досаев.

Аким отметил, что в рамках благоустройства Турксибского района в текущем году была завершена пешеходно-прогулочная зона по ул. Молдагалиева и Чехова, а также реконструирован сквер у Дома школьников №6. Данные проекты послужили логическим продолжением ранее обустроенной прогулочный зоны по ул. Сауранбаева.

Помимо этого, до конца октября 2023 года будет завершен ремонт сквера аэропорта с установкой фонтана, поливочной системы, обновлением пешеходных дорожек.

Материал по теме Что происходит с самой большой парковой зоной в Алматы

О реконструкции рощи Баума в Алматы говорят уже давно. Ранее сообщалось, что в 2023 году проектные работы по благоустройству парковой зоны должны были завершить, а сами строительные работы закончить в середине 2024 года.