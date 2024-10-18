Ерболат Досаев рассказал, когда рощу Баума приведут в порядок

Аким Алматы Ерболат Досаев 18 октября 2024 года на встрече с жителями Турксибского района рассказал, когда начнутся работы по благоустройству рощи Баума, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проект реновации разработан и в декабре ожидается выход заключения экспертизы.

"То есть в следующем году начнем приводить рощу в порядок. Там появятся освещение, видеокамеры, дорожки удобные, то есть пребывание в роще станет безопасным и комфортным. Уже к следующей осени мы постараемся эти работы закончить", – сказал Ерболат Досаев.

Отмечается, что проектом также предусмотрено восстановление зеленого фонда рощи и увеличение его видового состава.

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16 октября 2024 года Ерболат Досаев побывал в Акорде на приеме у президента Касым-Жомарта Токаева. Аким Алматы отчитался главе государства о предварительных итогах социально-экономического развития города за девять месяцев.