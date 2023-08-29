Когда алматинцы смогут пользоваться бесплатными пересадками в автобусах

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда жители города смогут пользоваться бесплатными пересадками в автобусах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

29 августа 2023 года на встрече с жителями Алмалинского района у акима спросили, как будет работать новое тарифное меню и насколько увеличатся субсидии перевозчикам.

Ерболат Досаев ответил, что у акимата как раз-таки стоит задача с годами сократить субсидии, чтобы перевозчики стали самостоятельными, а не сидели, ожидая, когда будут выделены средства из местного бюджета.

"Вопросы мастер-плана, транспортного каркаса Алматы и тарифного меню в разработке. Я президенту пообещал, что до конца года мы примем его. А формат тарифного меню, в котором предполагается, если люди будут брать проездной, то внутри него будет предусмотрена бесплатная пересадка. Тарифное меню с транспортным холдингом отрабатываем, то есть, где короткие пересадки, где разные виды транспорта – автобус, троллейбус, метро. И мы его представим и покажем. К концу октября постараемся презентовать тарифное меню, спросим мнение и внутри мастер-плана будем утверждать", – сказал аким Алматы.

По его словам, даже новый тариф на проезд в общественном транспорте глубоко субсидируемый и убыточный. Средний тариф с учетом всех изменений должен равняться 425 тенге.

"Поэтому мы сделали программу до 2030 года, чтобы планомерно подвести так, чтобы у перевозчиков были новые автобусы, чтобы они были заинтересованы, чтобы интервалы сокращались, заработная плата водителей была адекватной. Постараемся, чтобы город поддержал. А те средства, про которые вы сказали, мы хотим на обновление подвижного состава направлять", – добавил аким.

С 21 августа в Алматы подорожал проезд в общественном транспорте.