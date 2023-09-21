Блогер заявил о сезоне фламинго в Мангистау
Фото: pixabay
Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев поделился завораживающим видео с очаровательными фламинго, сообщает Zakon.kz.
Блогер опубликовал ролик на странице в Instagram 20 сентября.
"Сезон наблюдения за фламинго в Мангистау открыт", – отмечено в подписи.
Комментаторы сразу же задались вопросом, где именно можно увидеть этих удивительных птиц так близко.
- Так интересно.
- Красотища.
- Жду фотки, – пишут пользователи, сопровождая отзывы многочисленными смайликами.
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В Атырау сняли на видео стаю фламинго
Ранее сообщалось, что в Атырауской области местом отдыха во время осеннего перелета в теплые края стая фламинго выбрала поля испарения "Тухлая балка", которые находятся на окраине Атырау рядом с нефтеперерабатывающим заводом.
По мнению орнитологов, выбор полей испарения для отдыха во время перелета свидетельствует о том, что на этом месте для них отсутствуют "факторы беспокойства", а также имеется природный корм – мелкие рачки.
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