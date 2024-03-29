Красивую стаю фламинго показал житель Актау
Фото: pxhere
Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице в Instagram завораживающими кадрами фламинго, сообщает Zakon.kz.
Публикация была размещена 29 марта 2024 года.
"Март в Мангистау", – значится в подписи к первому видео.
Еще один ролик размещен под названием: "Фламинго на фоне города Актау, ну чем не хуже Дубая? Магия".
Комментаторы в очередной раз восхитились увиденным:
- Феерично.
- Среди какой красоты мы живем.
- Коллекция шедевров пополнилась новым видео! Спасибо, Азамат!
Тем временем на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей. Сейчас на месте работают специалисты из Департамента экологии, рыбной инспекции, акиматов городов и районов. Экологи исследуют тушки найденных тюленей, берут пробы воды и воздуха.
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