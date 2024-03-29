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Красивую стаю фламинго показал житель Актау

Красивую стаю фламинго показал житель Актау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:20 Фото: pxhere
Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице в Instagram завораживающими кадрами фламинго, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 29 марта 2024 года.

"Март в Мангистау", – значится в подписи к первому видео.

Еще один ролик размещен под названием: "Фламинго на фоне города Актау, ну чем не хуже Дубая? Магия".

Комментаторы в очередной раз восхитились увиденным:

  • Феерично.
  • Среди какой красоты мы живем.
  • Коллекция шедевров пополнилась новым видео! Спасибо, Азамат!

Тем временем на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей. Сейчас на месте работают специалисты из Департамента экологии, рыбной инспекции, акиматов городов и районов. Экологи исследуют тушки найденных тюленей, берут пробы воды и воздуха.

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Актау Мангистауская область
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