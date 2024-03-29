Красивую стаю фламинго показал житель Актау

Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице в Instagram завораживающими кадрами фламинго, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 29 марта 2024 года.

"Март в Мангистау", – значится в подписи к первому видео.

Еще один ролик размещен под названием: "Фламинго на фоне города Актау, ну чем не хуже Дубая? Магия".

Комментаторы в очередной раз восхитились увиденным:

Феерично.

Среди какой красоты мы живем.

Коллекция шедевров пополнилась новым видео! Спасибо, Азамат!

Тем временем на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей. Сейчас на месте работают специалисты из Департамента экологии, рыбной инспекции, акиматов городов и районов. Экологи исследуют тушки найденных тюленей, берут пробы воды и воздуха.