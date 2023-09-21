Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 21 сентября 2023 года обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности.

"Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности можно через терминал документирования. При этом вы можете самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото для документа", – отметили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", обращаясь к гражданам РК.

@gosuslugi.kz 🪪Төлқұжат пен жеке куәлікті алуға өтінішті құжаттама терминалы арқылы беруге болады. Терминал суретке өзіңіздің түсуіңіз бен ұнаған суретті таңдауға мүмкіндік береді. Қызмет Астана және Алматы қалаларындағы халыққа қызмет көрсету орталықтарында қолжетімді. ______________________________ 📸Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности можно через терминал документирования. При этом вы можете самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото для документа. Сервис доступен в ЦОНах в Астане и Алматы. ♬ оригинальный звук - gosuslugi.kz

Также в "Правительстве для граждан" уточнили, что сервис доступен в центрах обслуживания населения (ЦОН) Астаны и Алматы.

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