Казахстанцев предупредили о важном нюансе при потере удостоверения личности

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 16 июля 2026 года, ответили на один из самых частых вопросов казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Так, житель страны признался, что потерял удостоверение личности, подал заявление о восстановлении и оплатил государственную пошлину.

Однако позже документ нашелся.

"Можно ли использовать удостоверение дальше?" – спросил он.

Специалисты поспешили отговорить его от подобных действий.

По их словам, если заявление на восстановление уже подано, то при выдаче нового удостоверения прежний документ автоматически аннулируется и считается недействительным.

"Использовать старое удостоверение личности посте выпуска нового нельзя". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Немного ранее, 9 июля, была озвучена другая нужная и полезная информация о получении водительских прав и госномеров.