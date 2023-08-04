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КНБ: Сотрудник "Правительства для граждан" менял сведения в критически важных для РК базах данных

КНБ: Сотрудник "Правительства для граждан" менял сведения в критически важных для РК базах данных Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана 4 августа 2023 года заявили о задержании сотрудника НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

"27 июля 2023 года ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержан один из руководителей местного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – говорится в сообщении.

Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений.

"ДКНБ проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206 (неправомерное уничтожение или модификация информации) УК РК".Пресс-служба КНБ РК

В отношении подозреваемого лица судом города Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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