Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября
По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков.
По прогнозу синоптиков, лишь на востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке сильные дожди, в горных районах – сильный дождь, мокрый снег.
По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром – туман.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.
В Алматы – увеличение облачности, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +12+14°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.