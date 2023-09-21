Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября

Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке сильные дожди, в горных районах – сильный дождь, мокрый снег.

По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром – туман.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Алматы – увеличение облачности, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

Читайте также

Замакима из Актау скрывал от Антикора собственный бизнес
Замакима из Актау скрывал от Антикора собственный бизнес
Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев
Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев
Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод
Чиновники в СКО заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления