Туман, ветер, снег: прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находится под влиянием антициклона, ожидается преимущественно погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на востоке, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, на юго-востоке сильные дожди, в горных районах – сильный дождь, мокрый снег.

По республике ожидается порывистый ветер, ночью и утром – туман.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Алматы – увеличение облачности, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +12+14°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.