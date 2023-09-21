"Тормози-сникерсни": глава КНБ Кыргызстана устроил разборки из-за цен на казахстанскую муку

Депутаты в Кыргызстане бьют тревогу из-за роста цен на казахстанскую муку. Председатель ГКНБ обвинил их в "хайпе"и посоветовал "притормозить", сообщает Zakon.kz.

По данным портала Tazabek, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в соцсетях ответил депутатам Жогорку Кенеша, которые обвинили правительство в росте цен на казахстанскую муку.



"Скажу депутатам, которые подняли "хайп", говоря о том, что выросла цена на муку. Цены не вырастут, в государстве предусмотрены дополнительные меры. Верно, цены на казахстанскую муку выросли, это не зависит от нас и не принесет никакого вреда для нашего населения". Камчыбек Ташиев

Глава КНБ в Кыргызстане заверил, что в стране не может произойти дефицита муки, и посоветовал депутатам "притормозить".

"Цена муки 1 сорта — 30 сомов/кг, цена одного мешка — 1500 сомов. В ближайшее время, возможно, станет еще дешевле, поскольку заготовленной дешевой пшеницы хватит до следующего урожая. Растительного масла, сахара-песка также достаточно, цены не вырастут! Продовольственная безопасность нашего государства обеспечена в достаточном объеме. Так что депутаты ЖК Маматалиев, Икрамов, тормозни-сникерсни!" – написал в соцсетях Камчыбек Ташиев.

Казахстанская мука пользуется большим спросом в Кыргызстане и занимает почти 50 процентов внутреннего рынка страны.

Депутаты заявили, что цена на муку в Кыргызстане поднялась с 1700 до 2300 сомов за мешок. Ситуацию вокруг роста цен неоднократно обсуждали на заседаниях парламентского комитета.

Служба антимонопольного регулирования объяснила рост цен тем, что казахстанские поставщики прекратили отправку муки в Кыргызстан. Вместе с тем отмечается, что мука активно экспортируется из страны в Узбекистан.

Министерство сельского хозяйства предложило запретить экспортировать муку из Кыргызстана за пределы стран Евразийского экономического союза.

В 2022 году в Казахстане мука подорожала на 40%. Самый высокий рост цен на муку был зафиксирован в Павлодарской области (на 12,8%). Также в этом списке Жетысуская (на 12,4%) и Западно-Казахстанская (на 11,9%) области.