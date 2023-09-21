Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев
На кадрах ребенок в такт музыке танцует зажигательную лезгинку. Он сосредоточенно перебирал ногами и жестикулировал, сохраняя при этом очень серьезное выражение лица.
Малышу аплодировали гости, и кто-то из них снял ребенка на видео.
Выступление пытались прервать взрослые, которые хотели вручить деньги ребенку, однако одна из гостей отреагировала и малыш продолжил танец.
Танец юного джигита очень понравился пользователям Сети, многие восхитились талантом малыша, оставив в комментариях комплименты:
- Асса, тьфу, тьфу, чтоб не сглазили тебя. Пусть Аллах тебя бережет.
- Құдайға шүкір келешегіміз бар, осындай періштелер үзілмес (слава Богу, у нас есть будущее).
- Какой сладкий малыш!
Однако нашлись и те, кому танец оказался не по душе:
- Каражорга билеген дурыс болар еді (лучше бы станцевать танец кара-жорга).
- Я все понимаю ребенок, но хотя бы научите танцу его, чтобы показывать. А так бегать может каждый ребенок.
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