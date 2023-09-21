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Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев

Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев Фото: скриншот
В Казнете набирает популярность видео с малышом, танцующим лезгинку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах ребенок в такт музыке танцует зажигательную лезгинку. Он сосредоточенно перебирал ногами и жестикулировал, сохраняя при этом очень серьезное выражение лица.

Малышу аплодировали гости, и кто-то из них снял ребенка на видео.

Выступление пытались прервать взрослые, которые хотели вручить деньги ребенку, однако одна из гостей отреагировала и малыш продолжил танец.

Танец юного джигита очень понравился пользователям Сети, многие восхитились талантом малыша, оставив в комментариях комплименты:

  • Асса, тьфу, тьфу, чтоб не сглазили тебя. Пусть Аллах тебя бережет.
  • Құдайға шүкір келешегіміз бар, осындай періштелер үзілмес (слава Богу, у нас есть будущее).
  • Какой сладкий малыш!

Однако нашлись и те, кому танец оказался не по душе:

  • Каражорга билеген дурыс болар еді (лучше бы станцевать танец кара-жорга).
  • Я все понимаю ребенок, но хотя бы научите танцу его, чтобы показывать. А так бегать может каждый ребенок. 

Трогательная сцена предложения руки и сердца покоряет Казнет. В TikTok набирает популярность романтичное видео предложения руки и сердца. За день ролик уже просмотрели более миллиона пользователей.

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