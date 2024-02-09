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Танцующая бабушка покорила Сергея Лазарева

Танцующая бабушка покорила Сергея Лазарева Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта, сообщает Zakon.kz.

Лазарев выступал со своим концертным шоу в одном из российских городов. Одной из самых преданных поклонниц оказалась бабушка, которую уже назвали в Сети "диско-бабушкой".

Пожилая фанатка лихо отплясывала под хиты, заряжая других зрителей своим радостным настроением.

Артист не смог пройти мимо этого случая и поделился видео.

"Моя главная звездочка концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30!"Сергей Лазарев
  • Вот, что значит пришла и наслаждается концертом: без телефона, а по-настоящему.
  • Вы просто обязаны ее найти, она сделала этот концерт!
  • У нее должен быть бесплатный проход на любой концерт.
  • Уровень милоты зашкаливает.
  • Если старость, то только такая, – отмечают комментаторы.

Оказалось, что бабушку зовут Лидия Уляшева. Ей 61 год. Женщина живет в Усть-Куломе, но ради концертов артистов уже три года ездит в Сыктывкар.

В ноябре 2023 года Лазарев опубликовал трогательное поздравление сыну Никите, которому исполнилось 9 лет.

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