Танцующая бабушка покорила Сергея Лазарева
Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта, сообщает Zakon.kz.
Лазарев выступал со своим концертным шоу в одном из российских городов. Одной из самых преданных поклонниц оказалась бабушка, которую уже назвали в Сети "диско-бабушкой".
Пожилая фанатка лихо отплясывала под хиты, заряжая других зрителей своим радостным настроением.
Артист не смог пройти мимо этого случая и поделился видео.
"Моя главная звездочка концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30!"Сергей Лазарев
- Вот, что значит пришла и наслаждается концертом: без телефона, а по-настоящему.
- Вы просто обязаны ее найти, она сделала этот концерт!
- У нее должен быть бесплатный проход на любой концерт.
- Уровень милоты зашкаливает.
- Если старость, то только такая, – отмечают комментаторы.
Оказалось, что бабушку зовут Лидия Уляшева. Ей 61 год. Женщина живет в Усть-Куломе, но ради концертов артистов уже три года ездит в Сыктывкар.
В ноябре 2023 года Лазарев опубликовал трогательное поздравление сыну Никите, которому исполнилось 9 лет.
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