Танцующая бабушка покорила Сергея Лазарева

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал видео с зажигательным танцем зрительницы и назвал ее главной звездочкой своего концерта, сообщает Zakon.kz.

Лазарев выступал со своим концертным шоу в одном из российских городов. Одной из самых преданных поклонниц оказалась бабушка, которую уже назвали в Сети "диско-бабушкой".

Пожилая фанатка лихо отплясывала под хиты, заряжая других зрителей своим радостным настроением.

Артист не смог пройти мимо этого случая и поделился видео.

"Моя главная звездочка концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30!" Сергей Лазарев

Вот, что значит пришла и наслаждается концертом: без телефона, а по-настоящему.

Вы просто обязаны ее найти, она сделала этот концерт!

У нее должен быть бесплатный проход на любой концерт.

Уровень милоты зашкаливает.

Если старость, то только такая, – отмечают комментаторы.

Оказалось, что бабушку зовут Лидия Уляшева. Ей 61 год. Женщина живет в Усть-Куломе, но ради концертов артистов уже три года ездит в Сыктывкар.

В ноябре 2023 года Лазарев опубликовал трогательное поздравление сыну Никите, которому исполнилось 9 лет.