Тренер, поддержавший плачущего ученика, восхитил казахстанцев
Как оказалось, юный футболист из Актобе потерял медаль, выигранную на соревновании. Мальчик, не сдерживая эмоций, обращается к тренеру, после чего тот находит для своего ученика нужные слова, а затем надевает ему на шею золотую медаль.
Казахстанцев растрогало видео тренера, многие в комментариях отметили, что проявленная Досханом Карасаевым поддержка и забота о юном футболисте — истинный пример наставничества и спортивной солидарности, которые так важны в развитии молодых спортсменов.
- Какое трогательное видео.
- Когда поддержка тренера бесценна.
- Достойно уважения.
- Пусть Всевышний вознаградит Вас за такую заботу и поддержку. Не каждый на такое способен.
- Тренер молодец. Нет слов. Это такая поддержка. Он запомнит это на всю жизнь.
Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев. На кадрах ребенок в такт музыке исполняет зажигательную лезгинку. Он сосредоточенно перебирал ногами и жестикулировал, сохраняя при этом очень серьезное выражение лица.