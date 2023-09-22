Тренер, поддержавший плачущего ученика, восхитил казахстанцев

Главный тренер любительского футбольного клуба в Актобе Досхан Карасаев в Instagram разместил трогательное видео со своими подопечными. На кадрах ролика тренер заботливо успокаивает плачущего юного футболиста, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, юный футболист из Актобе потерял медаль, выигранную на соревновании. Мальчик, не сдерживая эмоций, обращается к тренеру, после чего тот находит для своего ученика нужные слова, а затем надевает ему на шею золотую медаль.

Казахстанцев растрогало видео тренера, многие в комментариях отметили, что проявленная Досханом Карасаевым поддержка и забота о юном футболисте — истинный пример наставничества и спортивной солидарности, которые так важны в развитии молодых спортсменов.

Какое трогательное видео.

Когда поддержка тренера бесценна.

Достойно уважения.

Пусть Всевышний вознаградит Вас за такую заботу и поддержку. Не каждый на такое способен.

Тренер молодец. Нет слов. Это такая поддержка. Он запомнит это на всю жизнь.

Танцующий лезгинку малыш на тое покорил казахстанцев. На кадрах ребенок в такт музыке исполняет зажигательную лезгинку. Он сосредоточенно перебирал ногами и жестикулировал, сохраняя при этом очень серьезное выражение лица.