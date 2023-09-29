Подарил плачущему мальчику медаль: что известно о тренере

Казахстанцев восхитил поступок тренера по футболу из Актобе. Его маленький подопечный расстроился и плакал из-за потери медали, а тренер совершил неожиданный поступок, после чего они оба обрели настоящую славу, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах ролика тренер заботливо успокаивает плачущего юного футболиста.

По информации Первого канала "Евразия", за считанные часы этот ролик растрогал тысячи казахстанцев. А именно благородный поступок тренера, который отдал юному футболисту свою медаль и нашел слова-утешения.

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Досхан Карасаев рассказал, что все произошло по дороге домой из Кызылорды. Его команды заняли на соревнованиях первое место. Но самый младший игрок, семилетний Артур Нурсеитов, в поезде потерял медаль.

"Я получил медаль как лучший тренер, но решил отдать ее Артуру. Тренер должен быть не только наставником, но и психологом, другом, уметь найти подход к ребенку. Ведь у всех свой характер. Я работаю тренером уже четыре года, есть педагогическое образование. Я также мастер спорта по боксу, но с детства мечтал заниматься футболом", – главный тренер футбольной академии "Актобе" Досхан Карасаев.

Сам Артур в академии занимается только пять месяцев, а успехи уже налицо. На соревнованиях мальчик стал еще и лучшим защитником.

Сделавший популярным тренера и футболиста ролик в Сеть выложила мама мальчика. Говорит, поступок наставника растрогал всю семью.



"После этого случая в поезде, после потери медали мы поняли, что здесь, действительно, как вторая семья. Ребенок в первый раз поехал и занял первое место общекомандное и получил титул лучший защитник – многого стоит", – рассказала мама мальчика.

Как рассказал воспитанник футбольной академии Исмаил Кенжетай, что Досхан ага очень хороший тренер. Он три месяца занимается у него и ему очень нравится.

"Мне очень нравится, что тренер очень добрый. Хороший, говорит нам ошибки всегда после игры, когда матчи". Воспитанник футбольной академии Нурбек Джумалиев

Сейчас в академии занимаются 300 детей разных возрастов.







