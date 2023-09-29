Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подарил плачущему мальчику медаль: что известно о тренере

Подарил плачущему мальчику медаль: что известно о тренере Фото: скриншот видео
Казахстанцев восхитил поступок тренера по футболу из Актобе. Его маленький подопечный расстроился и плакал из-за потери медали, а тренер совершил неожиданный поступок, после чего они оба обрели настоящую славу, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах ролика тренер заботливо успокаивает плачущего юного футболиста. 

По информации Первого канала "Евразия", за считанные часы этот ролик растрогал тысячи казахстанцев. А именно благородный поступок тренера, который отдал юному футболисту свою медаль и нашел слова-утешения. 

Материал по теме

Тренер, поддержавший плачущего ученика, восхитил казахстанцев

Досхан Карасаев рассказал, что все произошло по дороге домой из Кызылорды. Его команды заняли на соревнованиях первое место. Но самый младший игрок, семилетний Артур Нурсеитов, в поезде потерял медаль. 

"Я получил медаль как лучший тренер, но решил отдать ее Артуру. Тренер должен быть не только наставником, но и психологом, другом, уметь найти подход к ребенку. Ведь у всех свой характер. Я работаю тренером уже четыре года, есть педагогическое образование. Я также мастер спорта по боксу, но с детства мечтал заниматься футболом", – главный тренер футбольной академии "Актобе" Досхан Карасаев.

Сам Артур в академии занимается только пять месяцев, а успехи уже налицо. На соревнованиях мальчик стал еще и лучшим защитником. 

Сделавший популярным тренера и футболиста ролик в Сеть выложила мама мальчика. Говорит, поступок наставника растрогал всю семью. 

 "После этого случая в поезде, после потери медали мы поняли, что здесь, действительно, как вторая семья. Ребенок в первый раз поехал и занял первое место общекомандное и получил титул лучший защитник – многого стоит", – рассказала мама мальчика. 

Как рассказал воспитанник футбольной академии Исмаил Кенжетай, что Досхан ага очень хороший тренер. Он три месяца занимается у него и ему очень нравится. 

"Мне очень нравится, что тренер очень добрый. Хороший, говорит нам ошибки всегда после игры, когда матчи". Воспитанник футбольной академии Нурбек Джумалиев

Сейчас в академии занимаются 300 детей разных возрастов. 



Читайте также

Казахстан Автобусы дети
Запретить высаживать детей из общественного транспорта предложила Динара Закиева
Куанар Базарбаев стал новым главой ДЧС Шымкента
Назначен новый глава ДЧС Шымкента
Казахстан школа падение
Падение школьника с лестницы: общественница осудила решение об увольнении директора
Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
zakon.kz
Требования к водителям inDrive и Яндекс ужесточат в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления