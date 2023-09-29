Подарил плачущему мальчику медаль: что известно о тренере
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах ролика тренер заботливо успокаивает плачущего юного футболиста.
По информации Первого канала "Евразия", за считанные часы этот ролик растрогал тысячи казахстанцев. А именно благородный поступок тренера, который отдал юному футболисту свою медаль и нашел слова-утешения.
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Досхан Карасаев рассказал, что все произошло по дороге домой из Кызылорды. Его команды заняли на соревнованиях первое место. Но самый младший игрок, семилетний Артур Нурсеитов, в поезде потерял медаль.
"Я получил медаль как лучший тренер, но решил отдать ее Артуру. Тренер должен быть не только наставником, но и психологом, другом, уметь найти подход к ребенку. Ведь у всех свой характер. Я работаю тренером уже четыре года, есть педагогическое образование. Я также мастер спорта по боксу, но с детства мечтал заниматься футболом", – главный тренер футбольной академии "Актобе" Досхан Карасаев.
Сам Артур в академии занимается только пять месяцев, а успехи уже налицо. На соревнованиях мальчик стал еще и лучшим защитником.
Сделавший популярным тренера и футболиста ролик в Сеть выложила мама мальчика. Говорит, поступок наставника растрогал всю семью.
"После этого случая в поезде, после потери медали мы поняли, что здесь, действительно, как вторая семья. Ребенок в первый раз поехал и занял первое место общекомандное и получил титул лучший защитник – многого стоит", – рассказала мама мальчика.
Как рассказал воспитанник футбольной академии Исмаил Кенжетай, что Досхан ага очень хороший тренер. Он три месяца занимается у него и ему очень нравится.
"Мне очень нравится, что тренер очень добрый. Хороший, говорит нам ошибки всегда после игры, когда матчи". Воспитанник футбольной академии Нурбек Джумалиев
Сейчас в академии занимаются 300 детей разных возрастов.