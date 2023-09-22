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Землетрясение произошло в Жетысуской области

Землетрясение произошло в Жетысуской области Фото: indiana university
В Жетысуской области 22 сентября произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 22 сентября в 7 часов 38 минут 11 секунд по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагался в 368 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
"Энергетический класс землетрясения: 9.4. Магнитуда MPV: 4.9. Координаты эпицентра: 46.09° с.ш. 79.21° в.д. Глубина: 10 км", – говорится в сообщении. 
Сведений об ощутимости не поступало. 

Ранее, 19 сентября, произошло землетрясение в Алматинской области. Как отметили сейсмологи, сведения об ощутимости не поступали. 

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Анастасия Стативкина
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