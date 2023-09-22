Землетрясение произошло в Жетысуской области

В Жетысуской области 22 сентября произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 22 сентября в 7 часов 38 минут 11 секунд по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.





Эпицентр землетрясения располагался в 368 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения: 9.4. Магнитуда MPV: 4.9. Координаты эпицентра: 46.09° с.ш. 79.21° в.д. Глубина: 10 км", – говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости не поступало.



