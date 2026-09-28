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Происшествия

Землетрясение произошло в Алматинской области

землетрясение в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:38 Фото: wikimedia
В Алматинской области днем 28 сентября произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Казахстанского национального центра данных (KNDC) со ссылкой на Центр данных ИГИ НЯЦ РК, в 13:53 по времени Астаны в Алматинской области, в 25 км на северо-запад от села Нарынкол произошло землетрясение – в 254 км на юго-востоке от Алматы.

Координаты эпицентра: 42.81 градуса северной широты, 79.89 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.2. Энергетический класс K=9.4. Глубина h=7 км.

карта землетрясения в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:38

Фото: liveplanets.ru

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), расчетная интенсивность составила: с. Нарынкол 2-3 балла, с. Кеген 2 балла.

"Специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – сообщили в МЧС.

28 сентября 2026 года в Алматы произошло ощутимое землетрясение. Интенсивность составила 3-4 балла в Алматы. Раним утром этого же дня в Казахстане было зарегистрировано еще одно сейсмическое событие. Спасатели не сообщили, где именно был очаг подземных толчков. Также утверждалось, что в Алматы они не ощущались. Позже в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о прогнозе по сильным землетрясениям в городе. Позже появилась обновленная информация об очагах землетрясений в Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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