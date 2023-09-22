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В Таразе водители скутеров оккупировали все парки и скверы

Вообще обнаглели уже! – таразцы о водителях скутеров Фото: pixabay
В Таразе любители двухколесного транспорта гоняют по тротуарам и нагло сигналят пешеходам, требуя расступиться. Их пытаются ловить и штрафовать, но справиться пока не удается, сообщает Zakon.kz.

На гоняющих скутеристов таразцы жалуются уже давно.

Говорят, в городе теперь нет такого места, где можно спокойно прогуляться с детьми. Причем, как говорится в публикации "КТК", один из таких парков находится буквально перед зданием областной полиции. Там скутеры даже можно арендовать.

Впрочем, стражи порядка все же взялись за проблему и вышли в рейды. Как отмечают специалисты, теперь штрафуют по 30-40 человек в день. Некоторые, завидев сотрудников, пытаются скрыться. Иногда это заканчивается погоней с мигалками.

Почти на каждого любителя двухколесного транспорта можно составить протокол и выписать ему штраф за отсутствие шлема, прав или слишком юный возраст. Правда, если все пункты соблюдены, признаются полицейские, запретить пугать горожан в парках никто не может.

"Имеется закон, по этому закону любой гражданин, который использует электроскутер, самокат, должен иметь специальное обмундирование. Если у него нет спецобмундирования, мы в парке его останавливаем, составляем административный протокол и проводим профилактическую беседу".Айдын Абдрахманов, замкомандира батальона дорожно-патрульной полиции УП Тараза

29 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты республики по вопросам организации дорожного движения, которые регулируют передвижение мопедов и электросамокатов. Согласно ему, водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.

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