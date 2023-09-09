В Актобе водитель скутера насмерть сбил пешехода

Фото: polisia.kz

8 сентября в Актобе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 30-летний водитель скутера сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Актюбинской области, 42-х летний пешеход скончался на месте происшествия. "Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД РК", – говорится в сообщении. В конце июня сообщалось, что в Актобе 17-летний подросток скончался в результате столкновения легковушки и скутера. Читайте также Женщину обезглавили в Алматы: дочь убитой дала показания в суде

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