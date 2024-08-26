В Таразе женщина прыгнула с моста

В Таразе женщина пыталась покончить с собой, прыгнув с моста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, 26 августа в полицию поступило сообщение о попытке суицида. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые предприняли все возможные усилия, чтобы уговорить женщину отказаться от своего намерения. Однако в критический момент она все же спрыгнула в реку.

"Страж порядка Алиайдар Рысмухамбетов бросился в реку с сильным течением. Вместе с сотрудником ДЧС и находившимся рядом местным жителем женщину удалось вытащить на берег. В результате падения ее футболка порвалась, и сотрудник полиции надел на нее свою". ДП Жамбылской области

Прибывшая бригада скорой помощи оказала женщине необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной отчаянного поступка стал семейно-бытовой конфликт. Сейчас ведется работа по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Ранее 11 июля в Павлодаре полицейским удалось спасти молодую женщину, намеревавшуюся спрыгнуть с девятого этажа.

