Мужчина с букетом на ишаке взорвал Казнет

Житель Алматинской области решил нестандартно подойти к поздравлению супруги. Милое видео 22 сентября 2023 года опубликовано на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина "въезжает" на ишаке во двор школы с огромным букетом и тортом.

"Сегодня у Карлыгаш день рождения. Ее муж прискакал на ишаке", – отмечает автор видео.

Коллеги были восхищены благородным поступком.

Пользователи Казнета также оценили действия супруга и выразили восторг:

Зато не в кредит.

Надо было ослика в белый цвет перекрасить! Ну вот и принц на белом коне! А если серьезно, то щедрый мужчина! С таким не страшно!

Надо было полевые цветы брать, тогда еще круче получилось. Так выглядят свободные и счастливые люди!

Истинный джигит.

А цветы красивые!

Самая счастливая женщина: от счастья светится, мужчина молодец!

Самое главное искренность намерений, сделать приятное своей любимой.

Алдар-Косе.

Красавчик мужик. Любить и ценить.

Джигит никогда не стесняется.

В любом возрасте можно быть романтиком.

Ослик такой послушный, выполнил задание лучше любой лошади.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность романтичное видео предложения руки и сердца. За день ролик уже просмотрели более миллиона пользователей.

На кадрах студент Талдыкорганского высшего политехнического колледжа сделал предложение своей девушке. Эффективность и романтичность этому ролику придал друг молодого человека: он рассыпал лепестки роз на будущих супругов, забравшись на козырек общежития.