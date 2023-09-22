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Мужчина с букетом на ишаке взорвал Казнет

Мужчина с букетом на ишаке взорвал Казнет Фото: pixabay
Житель Алматинской области решил нестандартно подойти к поздравлению супруги. Милое видео 22 сентября 2023 года опубликовано на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина "въезжает" на ишаке во двор школы с огромным букетом и тортом.

"Сегодня у Карлыгаш день рождения. Ее муж прискакал на ишаке", – отмечает автор видео.

Коллеги были восхищены благородным поступком.

Пользователи Казнета также оценили действия супруга и выразили восторг:

  • Зато не в кредит.
  • Надо было ослика в белый цвет перекрасить! Ну вот и принц на белом коне! А если серьезно, то щедрый мужчина! С таким не страшно!
  • Надо было полевые цветы брать, тогда еще круче получилось. Так выглядят свободные и счастливые люди!
  • Истинный джигит.
  • А цветы красивые!
  • Самая счастливая женщина: от счастья светится, мужчина молодец!
  • Самое главное искренность намерений, сделать приятное своей любимой.
  • Алдар-Косе.
  • Красавчик мужик. Любить и ценить.
  • Джигит никогда не стесняется.
  • В любом возрасте можно быть романтиком.
  • Ослик такой послушный, выполнил задание лучше любой лошади.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность романтичное видео предложения руки и сердца. За день ролик уже просмотрели более миллиона пользователей.

На кадрах студент Талдыкорганского высшего политехнического колледжа сделал предложение своей девушке. Эффективность и романтичность этому ролику придал друг молодого человека: он рассыпал лепестки роз на будущих супругов, забравшись на козырек общежития.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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