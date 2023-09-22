Мужчина с букетом на ишаке взорвал Казнет
Фото: pixabay
Житель Алматинской области решил нестандартно подойти к поздравлению супруги. Милое видео 22 сентября 2023 года опубликовано на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На кадрах мужчина "въезжает" на ишаке во двор школы с огромным букетом и тортом.
"Сегодня у Карлыгаш день рождения. Ее муж прискакал на ишаке", – отмечает автор видео.
Коллеги были восхищены благородным поступком.
Пользователи Казнета также оценили действия супруга и выразили восторг:
- Зато не в кредит.
- Надо было ослика в белый цвет перекрасить! Ну вот и принц на белом коне! А если серьезно, то щедрый мужчина! С таким не страшно!
- Надо было полевые цветы брать, тогда еще круче получилось. Так выглядят свободные и счастливые люди!
- Истинный джигит.
- А цветы красивые!
- Самая счастливая женщина: от счастья светится, мужчина молодец!
- Самое главное искренность намерений, сделать приятное своей любимой.
- Алдар-Косе.
- Красавчик мужик. Любить и ценить.
- Джигит никогда не стесняется.
- В любом возрасте можно быть романтиком.
- Ослик такой послушный, выполнил задание лучше любой лошади.
Ранее сообщалось, что в TikTok набирает популярность романтичное видео предложения руки и сердца. За день ролик уже просмотрели более миллиона пользователей.
На кадрах студент Талдыкорганского высшего политехнического колледжа сделал предложение своей девушке. Эффективность и романтичность этому ролику придал друг молодого человека: он рассыпал лепестки роз на будущих супругов, забравшись на козырек общежития.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript