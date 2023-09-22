Второй раз за месяц в горах Алматы выпал снег

22 сентября 2023 года на странице горнолыжного курорта "Шымбулак" в Instagram опубликовано видео, на котором белоснежные хлопья покрывают горы, сообщает Zakon.kz.





"Зима близко", – сказано в начале подписи публикации.

"Белоснежные, крупные хлопья, прям как зимой, ну, очень красиво. Представляете, это уже второй снег за последний месяц! Как вам такое начало осени? В ожидании зимы", – говорится в сообщении.





Заберите меня туда.

Ура! Ждем сезон!

Ого, уже снег? Как красиво.

Неожиданно.

Огненный снег, – пишут пользователи.

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Впрочем, алматинцы еще смогут согреться осенним солнцем. Как отмечают синоптики "Казгидромет", в течение семи дней температура воздуха в южной столице прогреется до 24 градусов.