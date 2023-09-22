Второй раз за месяц в горах Алматы выпал снег
Фото: pixabay
22 сентября 2023 года на странице горнолыжного курорта "Шымбулак" в Instagram опубликовано видео, на котором белоснежные хлопья покрывают горы, сообщает Zakon.kz.
"Зима близко", – сказано в начале подписи публикации.
"Белоснежные, крупные хлопья, прям как зимой, ну, очень красиво. Представляете, это уже второй снег за последний месяц! Как вам такое начало осени? В ожидании зимы", – говорится в сообщении.
- Заберите меня туда.
- Ура! Ждем сезон!
- Ого, уже снег? Как красиво.
- Неожиданно.
- Огненный снег, – пишут пользователи.
5 сентября в Казнете появились фотографии первого снега, выпавшего в горах Алматы и Алматинской области.
Впрочем, алматинцы еще смогут согреться осенним солнцем. Как отмечают синоптики "Казгидромет", в течение семи дней температура воздуха в южной столице прогреется до 24 градусов.
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