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Новый сезон "Орел и Решка. Казахи": стало известно, куда отправятся ведущие

Новый сезон "Орел и Решка. Казахи" покажет телеканал "Silk Way" Фото: телеканал "Silk Way"
Телеканал "Silk Way" Телерадиокомплекса Президента РК представит своим зрителям уникальный сезон популярного трэвел шоу под названием "Орел и Решка. Казахи", сообщает Zakon.kz.
В 15 выпусках программы монетка будет вершить судьбы неискушенных путешественников – кинопродюсера, актрисы Куралай Анарбековой и известного блогера Гани Ажикенова. Ведущие побывают в регионах Казахстана и покажут особенности и красоту уникальных мест страны, а также поделятся своими впечатлениями в путешествиях по удивительным городам мира.

Новый сезон

Фото: телеканал "Silk Way"

Казахстанская версия популярной телевизионной франшизы начнется с поездки в Катон-Карагай – одно из красивейших мест нашей страны.

Затем Гани и Куралай погрузятся в незабываемый мир сакрального Мангистау и проведут уик-энд в древнем Туркестане.

Также ведущих ждут приключения в фантастическом Дубае, прекрасной Венеции, карнавальном Рио-де-Жанейро. При этом везде путешественники встретятся с казахами, расскажут истории их жизни за рубежом.
"Это замечательное шоу дает возможность узнать о нашей родине совершенно с другого ракурса. Проект раскроет уникальность и неповторимость регионов Казахстана, расскажет о людях с интересной судьбой и увлечениями. В этом и есть фишка нашей версии популярного трэвел шоу", – сказала генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.
"Орел и Решка" не раз проводила незабываемые уик-энды в Астане и Алматы. И на протяжении всех сезонов программы зрители Казахстана гостеприимно приглашали "Орел и Решку" в свои любимые города. А теперь программа продолжит свое путешествие по другим местам Казахстана.

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