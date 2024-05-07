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Настя Ивлеева после скандала снова будет сниматься в "Орле и решке"

Настя Ивлеева после скандала снова будет сниматься в &quot;Орле и решке&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 00:45 Фото: Instagram/_agentgirl_
Популярный российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что снова будет сниматься в шоу о путешествиях "Орел и решка", сообщает Zakon.kz.

Об этом она 7 мая рассказала в своем Telegram-канале.

"Девочки, не поверите, в процессе!" – написала она, отвечая на предложение снять программу в городах России.

При этом о других подробностях Ивлеева не рассказала. 

Ранее Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандальной полуголой вечеринки в московском клубе "Мутабор". 

Также стало известно, что из аккаунта Ивлеевой в Instagram пропали все публикации. Телеведущая удалила все фото и видео из соцсети, на которую подписаны почти 18 млн аккаунтов. 

"Голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в конце 2023 года в клубе "Мутабор" и вызвала общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).

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