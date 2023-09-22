Непроверенное оборудование обеспечило медцентру Уральска штраф в три миллиона тенге

В Уральске оштрафовано КГП "Областной кардиологический центр Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции за 22 сентября 2023 года.

Указано, что предприятие допустило применение не прошедшего поверку медицинского оборудования:

анализатора электролитного;

гигрометра психрометрического ВИТ-2;

дефибриляторов;

автоматических гематологических анализаторов;

аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии.

Следует отметить, что применение таких не поверенных медицинских средств измерения может привести к недостоверному диагностированию заболеваний и некачественному оказанию медицинских услуг.

"Ввиду использования права на сокращенное производство, признания факта нарушения, согласия с уплатой штрафа в размере 50% и отсутствия намерения обжалования учреждение оплатило административный штраф в течение семи суток на сумму более 2,7 млн тенге", – уточнили в Комитете.

13 апреля 2023 года сообщалось, что ДКРЕМ Карагандинской области оштрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около пяти миллионов тенге.