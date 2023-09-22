Непроверенное оборудование обеспечило медцентру Уральска штраф в три миллиона тенге
Об этом говорится в сообщении Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции за 22 сентября 2023 года.
Указано, что предприятие допустило применение не прошедшего поверку медицинского оборудования:
- анализатора электролитного;
- гигрометра психрометрического ВИТ-2;
- дефибриляторов;
- автоматических гематологических анализаторов;
- аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии.
Следует отметить, что применение таких не поверенных медицинских средств измерения может привести к недостоверному диагностированию заболеваний и некачественному оказанию медицинских услуг.
"Ввиду использования права на сокращенное производство, признания факта нарушения, согласия с уплатой штрафа в размере 50% и отсутствия намерения обжалования учреждение оплатило административный штраф в течение семи суток на сумму более 2,7 млн тенге", – уточнили в Комитете.
13 апреля 2023 года сообщалось, что ДКРЕМ Карагандинской области оштрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около пяти миллионов тенге.