Сибирскую язву в селе Абайской области так и не нашли

Подозрение на сибирскую язву у жителя села в Абайской области, где ранее ввели режим ЧС, по результатам анализов не подтвердилось, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Абайской области 22 сентября, по результатам повторного консилиума врачей подозрение на сибирскую язву у жителя села Жетыжар не подтвердилось. По четырем тестам на заболевание, которые сдал пациент, все результаты оказались отрицательными.

Мужчина сейчас продолжает получать лечение, его состояние улучшается.

"В селе Жетыжар ежедневно проводится клинический осмотр всех животных (население в селе Жетыжар и в крестьянском хозяйствах) с обязательной термометрией. В данный момент подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворье специалист КГП "Бескарагай-Вет" провел профилактическую дезинфекцию", – сообщили в акимате.

Режим ЧС в селе Жетыжар ввели 20 сентября. Ранее 15 человек госпитализировали с сибирской язвой в Акмолинской области.