Режим ЧС из-за сибирской язвы сняли в селе Абайской области

В акимате Абайской области рассказали, что режим ЧС в селе Жетижар сняли, так как подозрения на сибирскую язву не подтвердили, сообщает Zakon.kz.

"В соответствии с решением акима района от 25 сентября 2023 года в связи с завершением работ по обеззараживанию в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания. У него обнаружили стафилококковый-стрептококковый карбункул области лица слева.

На данный момент мужчина продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.

20 сентября режим ЧС из-за сибирской язвы ввели в селе Абайской области. На въезде в поселок Жетижар установили санитарный пост. Вывоз сельскохозяйственной продукции из села временно ограничили. Идет ревизия, которая должна выявить причину возникновения ЧС. Жителей села успокоили, напомнив, что сибирская язва не передается воздушно-капельным путем, и призвали верить только официальным сообщениям.



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