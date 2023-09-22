Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Резкие перепады температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

Резкие перепады температуры прогнозируют синоптики в Казахстане на выходных Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в РК на 23-25 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на западе, юге, в Актюбинской и Улытауской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков.

В конце недели в северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков.

"На востоке и юго-востоке страны прогнозируются дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег", – рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет". 

Как отметили синоптики, на севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В дневные часы воздух на западе республики прогреется до +25+30°.

В северных, южных регионах и в центре страны – повышение температуры до +18+23°, на востоке республики температура понизится до +7+13°.

Читайте также

Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления