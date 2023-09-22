Резкие перепады температуры прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в РК на 23-25 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни на западе, юге, в Актюбинской и Улытауской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков.

В конце недели в северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков.

"На востоке и юго-востоке страны прогнозируются дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег", – рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Как отметили синоптики, на севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В дневные часы воздух на западе республики прогреется до +25+30°.

В северных, южных регионах и в центре страны – повышение температуры до +18+23°, на востоке республики температура понизится до +7+13°.