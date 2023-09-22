В Алматы проходит конференция в честь 90-летия Казахского НИИ глазных болезней

22-23 сентября 2023 года в Алматы пройдет научно-практическая конференция "Традиции и инновации в офтальмологии", посвященная актуальным вопросам офтальмологической службы Казахстана.

Мероприятие приурочено к 90-летнему юбилею Казахского научно-исследовательского института глазных болезней, гордящегося своей историей и заслугами перед обществом.

КазНИИ глазных болезней – одно из старейших и главнейших медицинских учреждений страны, которое занимается консультированием и лечением заболеваний глаз у взрослых и детей. Именно здесь на протяжении 90 лет академическая элита Казахстана продолжает удерживать высокую планку флагмана отечественной медицины.

Обширная практика наравне с широчайшим спектром научных исследований – ключевая часть работы института.

Сегодня в НИИ делаются все операции на глазах, доступные в мире, а число его посетителей исчисляется сотнями тысяч. В то время как практически каждый сотрудник КазНИИ глазных болезней является практикующим хирургом, здесь также обучается множество молодых специалистов, а более опытные повышают на его базе свою квалификацию. Результаты научной, образовательной и практической деятельности КазНИИ глазных болезней служат основой для совершенствования лечебно-диагностических мероприятий, соответствующих мировым стандартам, и направлены на обеспечение высокого качества оказания офтальмологической помощи населению.

В свете этих событий юбилейная научно-практическая конференция "Традиции и инновации в офтальмологии" крайне важна для целого клинического направления. Мероприятие объединит ведущих специалистов-офтальмологов со всего мира, включая гостей из дальнего и ближнего зарубежья, а также выдающихся врачей-офтальмологов из всех регионов Казахстана.

В ходе конференции будут обсуждаться ключевые аспекты современной офтальмологии, новые методы диагностики и лечения глазных заболеваний, инновационные технологии в офтальмохирургии, вопросы совершенствования профессиональных навыков врачей и организации офтальмологической помощи на национальном уровне.

Нельзя обойти вниманием и коммуникационный аспект конференции и ее важность для установления новых партнерских связей. На базе НИИ будут тщательно обсуждаться локальные и зарубежные научные исследования, а также все профессиональные новшества мирового офтальмологического сообщества. Более того, важной частью мероприятия станет чествование ветеранов от науки, во многом благодаря труду которых офтальмологическая служба Казахстана сильна как никогда, а выезды для лечения за рубеж достаточно редки.

За счет работы КазНИИ глазных болезней в Казахстане еще активнее развивается медицинский туризм, а институт справедливо считается международным центром, привлекающим врачей и медицинскую общественность со всего мира.