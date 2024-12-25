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События

В Алматы прошла научно-практическая конференция в честь 30-летия образования маслихатов

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:26 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы прошла научно-практическая конференция "30 лет маслихатам: Роль маслихата Алматы в социально-экономическом развитии города", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, депутаты Сената и маслихата Алматы, экс-секретари маслихата, общественные и политические деятели.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Глава города отметил, что за прошедшие три десятилетия роль маслихатов значительно возросла. В 2022 году по инициативе главы государства была проведена одна из самых важнейших политических реформ. По итогам республиканского референдума приняты поправки в Конституцию, в которых обозначены конкретные меры по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В 2023 году выборы в маслихат Алматы впервые прошли по новым правилам. Депутатский корпус обновился на 67% и был сформирован по смешанному принципу: 50% – по партийным спискам, 50% – самовыдвиженцы.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"С 2022 года мы приняли более 20 стратегических документов, определяющих системное развитие Алматы во всех сферах. Это Правила благоустройства территории города, Правила содержания и защиты зеленых насаждений, программа "Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи города Алматы до 2030 года", Программа реновации жилища до 2030 года, Правила застройки, Градостроительный регламент и другие документы. Эти важные инициативы – результат совместной активной работы на постоянных комиссиях и с депутатскими фракциями маслихата", – сказал Ерболат Досаев.

Аким города добавил, что в предстоящие годы стоит важная задача по глубокой трансформации и превращению Алматы в один из самых современных мегаполисов с комфортной городской средой, высоким уровнем безопасности и привлекательности для инвестиций и талантов со всего мира.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В завершение аким Алматы поздравил депутатов и вручил им благодарственные письма.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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