Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды ожидается на большей части РК, с чем ожидаются дожди с грозами и градом, на севере, востоке – сильный дождь, в горных районах осадки, на востоке – временами сильные осадки (дождь, мокрый снег).

Под влиянием антициклона на западе, юге РК ожидается погода без осадков.

По республике синоптики прогнозируют порывистый ветер, ночью и утром – туман.

В Астане –переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.