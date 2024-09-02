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Снег выпал в горах Алматы

Шымбулак, Чимбулак, горнолыжный курорт, горы, снег , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В горах Алматы сегодня, 2 сентября 2024 года, выпал снег. Об этом проинформировали в горнолыжном курорте "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение было размещено в Instagram-Stories курорта.

Снег выпал в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:36

Фото: Instagram/shymbulakmountainresort

"Погода немного перепутала времена года и прямо сейчас на 3200 м идет снег. Одевайтесь теплее", – проинформировала жителей и гостей Алматы администрация "Шымбулака" в понедельник.

Осадки были зафиксированы камерами горнолыжного курорта, которые в прямом эфире транслируют происходящее. В настоящее время снег наблюдается на леднике Богдановича.

Также снег выпал и на средней станции.

Снег выпал в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 16:36

Фото: shymbulak.com

Отметим, что сегодня жители и гости южной столицы почувствовали, как резко похолодало в городе. Также с утра в мегаполисе был дождь.

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