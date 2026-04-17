В Алматы проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания

В рамках поручения премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Алматы проводится комплексная работа по мониторингу и сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

С 16 апреля т. г. на оптовом рынке "Барыс-4" осуществляется системный мониторинг ценовой ситуации. В работе задействованы управление предпринимательства и инвестиций Алматы, Департамент торговли и защиты прав потребителей, Департамент государственных доходов, а также Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции.

Основная цель мероприятий – обеспечение ценовой стабильности и недопущение необоснованного роста цен на продукты питания. Особое внимание уделяется соблюдению предельной торговой надбавки (не более 15%) и сокращению непродуктивных посреднических звеньев в цепочке поставок.

Параллельно проводится разъяснительная работа с предпринимателями и администрацией рынка. Участникам торговли разъясняются требования законодательства, необходимость прозрачного ценообразования и обязательного наличия доступных и корректно оформленных ценников.

В случае выявления нарушений будут приняты меры государственного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По итогам мониторинга материалы рассмотрят на региональной комиссии. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры административного реагирования.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле. О результатах будет сообщено дополнительно.