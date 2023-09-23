В Шымкенте имеется достаточный запас социально значимых продуктов питания по фиксированной цене

Продукты питания со складов дистрибьюторных компаний отпускаются мегаполису по стабильным ценам и в достаточном объеме.

По данным Управления сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Шымкент, в целях поддержания стабильных цен на социально значимые продукты питания заключены предварительные соглашения с шестью крупными дистрибьюторными компаниями. Согласно соглашению, эти компании обеспечивают город социально значимыми продуктами и поддерживают стабильные цены в течение определенного времени.



Сегодня представители СМИ осмотрели склады данных компаний, провели мониторинг и убедились в достаточном объеме продовольственных запасов, которые реализуются по фиксированным ценам.

Фото: акимат Шымкента

Одна из таких компаний – "Мейр-Трейд Distribution Company". Она поставляет продукты питания в Шымкент из других регионов страны и зарубежных стран. Руководитель компании отмечает, что запасов продуктов питания на складе достаточно, цены на социально значимые продукты стабильны.

"Площадь нашего склада – 20 тысяч квадратных метров. В хранилище достаточно таких продуктов, как мука, сахар, макаронные изделия, крупы, растительное масло, соль. Мы не видим основания для повышения цен. Они находятся на прежнем уровне", – говорит директор компании Сергей Югай.

На складе этой компании находится 1500 тонн муки и 1000 тонн сахара-песка.

Фото: акимат Шымкента

Журналисты посетили и мельницу товарищества с ограниченной ответственностью "Турар", где ознакомились с процессом производства муки.

Фото: акимат Шымкента

"Мы покупаем пшеницу по утвержденной государством цене – 95 тенге, а реализуем социальную муку по 145 тенге. Мы ежедневно доставляем такую муку почти в 30 пекарен Шымкента", – рассказал представитель мукомольной компании Мухаммеджан Халидов.

Отметим, что сейчас на складах компании "Турар" есть две тысячи тонн социальной муки.

Фото: акимат Шымкента

Кроме того, представители СМИ побывали на складе индивидуального предпринимателя Колесникова, где имеется запас сахара в 2300 тонн.

На сегодняшний день в запасе имеется 3000 тонн муки, которая реализуется по льготным ценам, и 2500 тонн сахара. Кроме того, у дистрибьюторов и товаропроизводителей имеются в запасе 15 000 тонн муки и 8000 тонн сахара. Цены на муку и сахар в городе находятся на постоянном контроле акимата города.