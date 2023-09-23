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Житель Уральска оказался за решеткой за долг перед детьми почти в три миллиона тенге

Мужчина игнорировал требования суда выплатить алименты, в итоге оказался лишился свободы на пять суток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал "Мой Город", мужчина долгое время не выплачивал алименты, уверяя, что не имеет постоянного дохода. 

Игнорируя свои обязательства, мужчина задолжал своим детям три миллиона тенге. 

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"Ранее суд вынес решение о взыскании долга, однако мужчина погашать его не торопился. 11 сентября на него составили административный протокол. Мужчину арестовали на пять суток".департамент юстиции ЗКО

Накануне сообщалось о другом упрямом неплатильщике алиментов из Астаны, которого тоже арестовали на пять суток. Житель столицы за восемь лет задолжал своим детям более 19 миллионов тенге.

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