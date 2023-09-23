Фейк о социальных выплатах распространяется в Казнете

В рассылке говорится, что казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, полагаются специальные социальные выплаты. Эту информацию в Минтруда назвали фейком, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты Казахстана заявили, что информация по срокам стажа во вредных условиях для назначения спецсоцвыплат является недостоверной.

"В предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее семи лет. При этом необходимо подчеркнуть, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей". Министерство труда и социальной защиты РК

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