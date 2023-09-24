Международный проект казахстанского программиста набирает популярность за рубежом

IT-менеджеры высшего звена – одни из самых высокооплачиваемых специалистов во всем мире. Они могут получать до 150 тысяч долларов за год. Отечественные IT-специалисты, не ограничиваясь только местным рынком, накопив ресурсы и опыт работы в Казахстане, решаются на выход за рубеж.

Один из них – молодой казахстанский программист Нурпеис Баймукан, который успешно работает в Лондоне. Сейчас он является сотрудником компании Meta, работает в штабе Facebook.

В ходе телемарафона "Адал еңбек" на телеканале "Хабар" Нурпеис Баймукан поделился своим опытом покорения зарубежной ІТ-сферы.

Нурпеис Баймукан – выпускник Назарбаев интеллектуальной школы и Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Уже на 1-курсе он начал заниматься кодированием и разработкой веб-сайтов. Позже он преуспел в области искусственного интеллекта. На 2-курсе, пройдя стажировку в Google в Нью-Йорке, решил заняться своим стартапом в сфере финансовых технологий. Несмотря на его успехи за рубежом, Нурпеис убежден, что это заслуга его казахстанских учителей.

"Я считаю себя очень удачливым. Мои учителя не только дарили мне ценные знания, но и проявляли огромное внимание и заботу. Эти две составляющие сыграли важную роль как на моих экзаменах, так и в общественных инициативах, в которых я активно участвую", –сказал Баймукан.

Нурпеис уже сейчас помогает своим молодым соотечественникам. Собрав единомышленников, они организовали социальный проект "Ізбасар – Последователь" и бесплатно консультируют школьников выпускных классов по поступлению в топовые вузы мира. Проект стал международным благодаря интересу зарубежных сокурсников Нурпеиса, которые также присоединились к нему.





"Затем мы адаптировали проект на английский язык и разработали компьютерную программу. Это приложение стало связующим звеном между старшеклассниками и вузами. Мы также приняли участие в акселераторах. Таким образом, мы не только помогли школьникам, но и приобрели опыт создания проекта с нуля", – поделился он.