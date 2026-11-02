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Общество

Грязный воздух за миллионы: какие предприятия попали под экологические штрафы

Воздух, смог, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 03:59 Фото: pexels
В Усть-Каменогорске Департамент экологии провел внеплановые проверки на объектах ТОО "Казцинк" и АО "Шығыс Жылу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет yk.kz, по итогам проверок предприятия привлекли к административной ответственности за нарушения экологического законодательства. Об этом 2 ноября 2026 года на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по ВКО Асет Сулейменов.

На металлургической площадке "Казцинка" в феврале-марте 2026 года выявили повторные превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, проверка установила нарушения правил эксплуатации газоочистного оборудования. Предприятию выдали предписание и назначили штрафы на общую сумму 20,1 млн тенге. Эту сумму взыскали полностью.

В мае нарушения экологических требований выявили на Цинковом заводе "Казцинка". Предприятие оштрафовали на 60,5 млн тенге.

Проверка котельной №2 АО "Шығыс Жылу" выявила превышение нормативов выбросов, недостаточные меры по их сокращению в неблагоприятных погодных условиях и нарушения в работе газоочистного оборудования. Предприятию назначили штрафы на сумму более 4,2 млн тенге и выдали предписание об устранении нарушений.

Ранее мы сообщали о том, что в Восточно-Казахстанкой области 12 акимов оштрафовали.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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