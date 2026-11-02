Не поделили рынок сбыта сладостей: племянница избила тетю на юге Казахстана

В Жамбылском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы района, обвиняемой в нанесении побоев своей родственнице, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2026 года в одном из сел района между племянницей и тетей произошла ссора из-за продажи кондитерских изделий. По данным суда, женщина обучила племянницу приготовлению выпечки.

Они договорились о том, что девушка не будет продавать свою продукцию в магазинах центрального района. Однако договоренность была нарушена.

"После взаимных оскорбительных сообщений в WhatsApp, потерпевшая приехала домой к подсудимой, чтобы поговорить с ее супругом. Подсудимая схватила тетю за одежду, начала ее душить и дергать, а также ударила ее головой об стену", – сообщили 2 ноября 2026 года в пресс-службе Жамбылского районного суда.

Потерпевшая попыталась выбежать во двор, но конфликт продолжился. Подсудимая вновь схватила ее за воротник, оторвав пуговицы на одежде.

В суде девушка частично признала вину, раскаялась и попросила прощения у потерпевшей. Однако тетя ее не простила и просила привлечь к ответственности. В итоге племяннице назначили штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

В Жамбылской области также расследуют жестокое избиение школьника. По версии родных девятиклассника, причиной стало его опоздание на так называемую "сходку". Близкие пострадавшего утверждают, что в селе действует неформальная иерархия.

