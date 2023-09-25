Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери
В ролике говорится, что 37-летняя Шынар "рожала без оглядки", никогда не работала и ни разу не посещала салоны красоты. Женщине пришлось отпрашиваться у мужа, чтобы тот разрешил ей преобразиться – уговорить главу семейства отпустить супругу помогла свекровь, сообщается в описании видео.
В салоне красоты женщине покрасили волосы, сделали стрижку и нанесли ей яркий макияж. Шынар предстала перед камерой в новом облике со сверкающей улыбкой.
Видеоролик, демонстрирующий потрясающее преображение, буквально взорвал социальные сети, собрав больше миллиона просмотров и сотни различных комментариев:
- Почему эта женщина должна отпрашиваться у мужа?
- Молодец свекровь, что поняла свою сноху, но как же эта женщина выглядит уставшей
- Сомневаюсь, что она будет поддерживать эту красоту. Кажется, что разовая акция самолюбования
- Красивая женщина, смотрите, как глаза заблестели
- Бедные наши женщины, наверное, хочет мальчика родить
- Девочки, не запускайте так себя!
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