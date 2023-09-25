Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери

Популярный блогер Бота Абдираманова показала преображение матери шестерых детей 37-летней Шынар и восхитила пользователей сети. Видео появилось в TikTok и набрало больше миллиона просмотров, сообщает Zakon.kz.

В ролике говорится, что 37-летняя Шынар "рожала без оглядки", никогда не работала и ни разу не посещала салоны красоты. Женщине пришлось отпрашиваться у мужа, чтобы тот разрешил ей преобразиться – уговорить главу семейства отпустить супругу помогла свекровь, сообщается в описании видео.

В салоне красоты женщине покрасили волосы, сделали стрижку и нанесли ей яркий макияж. Шынар предстала перед камерой в новом облике со сверкающей улыбкой.

Видеоролик, демонстрирующий потрясающее преображение, буквально взорвал социальные сети, собрав больше миллиона просмотров и сотни различных комментариев:

Почему эта женщина должна отпрашиваться у мужа?

Молодец свекровь, что поняла свою сноху, но как же эта женщина выглядит уставшей

Сомневаюсь, что она будет поддерживать эту красоту. Кажется, что разовая акция самолюбования

Красивая женщина, смотрите, как глаза заблестели

Бедные наши женщины, наверное, хочет мальчика родить

Девочки, не запускайте так себя!

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