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Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери

Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери Фото: скриншот
Популярный блогер Бота Абдираманова показала преображение матери шестерых детей 37-летней Шынар и восхитила пользователей сети. Видео появилось в TikTok и набрало больше миллиона просмотров, сообщает Zakon.kz.

В ролике говорится, что 37-летняя Шынар "рожала без оглядки", никогда не работала и ни разу не посещала салоны красоты. Женщине пришлось отпрашиваться у мужа, чтобы тот разрешил ей преобразиться –  уговорить главу семейства отпустить супругу помогла свекровь, сообщается в описании видео.

В салоне красоты женщине покрасили волосы, сделали стрижку и нанесли ей яркий макияж. Шынар предстала перед камерой в новом облике со сверкающей улыбкой.

Видеоролик, демонстрирующий потрясающее преображение, буквально взорвал социальные сети, собрав больше миллиона просмотров и сотни различных комментариев:

  • Почему эта женщина должна отпрашиваться у мужа?
  • Молодец свекровь, что поняла свою сноху, но как же эта женщина выглядит уставшей
  • Сомневаюсь, что она будет поддерживать эту красоту. Кажется, что разовая акция самолюбования
  • Красивая женщина, смотрите, как глаза заблестели
  • Бедные наши женщины, наверное, хочет мальчика родить
  • Девочки, не запускайте так себя!

Накануне сообщалось о трогательном видео популярного блогера Карины Оксукпаевой, девушка опубликовала видео, которое заставило плакать пользователей Казнета.

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