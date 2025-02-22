Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан восхитила пользователей сети, опубликовав домашнее видео, на котором она катает тесто в обычном халате, сообщает Zakon.kz.

В ролике, появившемся 22 февраля на странице Сатжан в Instagram, она предстала в уютной домашней обстановке, без привычного гламурного образа.

"Мастер-класс от абысынок (абысын – жена брата мужа, то есть сноха)", – написала телеведущая под постом.

В комментариях подписчики отметили ее простоту и естественность, а также похвалили за умение совмещать публичную жизнь с традиционными семейными заботами.

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