Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан восхитила пользователей сети, опубликовав домашнее видео, на котором она катает тесто в обычном халате, сообщает Zakon.kz.
В ролике, появившемся 22 февраля на странице Сатжан в Instagram, она предстала в уютной домашней обстановке, без привычного гламурного образа.
"Мастер-класс от абысынок (абысын – жена брата мужа, то есть сноха)", – написала телеведущая под постом.
В комментариях подписчики отметили ее простоту и естественность, а также похвалили за умение совмещать публичную жизнь с традиционными семейными заботами.
- Приятно видеть, когда такая известная Динара остается простой и настоящей!
- Шикарная Динара талантлива во всем!
- Сарыагашские женщины – огонь!
Ранее Динара Сатжан сообщила радостную новость о жене Кайрата Нуртаса.
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