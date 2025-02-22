#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Культура и шоу-бизнес

Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет

Раскатывающая тесто в домашнем халате Динара Сатжан восхитила Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 20:41 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан восхитила пользователей сети, опубликовав домашнее видео, на котором она катает тесто в обычном халате, сообщает Zakon.kz.

В ролике, появившемся 22 февраля на странице Сатжан в Instagram, она предстала в уютной домашней обстановке, без привычного гламурного образа.

"Мастер-класс от абысынок (абысын – жена брата мужа, то есть сноха)", – написала телеведущая под постом. 

В комментариях подписчики отметили ее простоту и естественность, а также похвалили за умение совмещать публичную жизнь с традиционными семейными заботами.

  • Приятно видеть, когда такая известная Динара остается простой и настоящей!
  • Шикарная Динара талантлива во всем!
  • Сарыагашские женщины – огонь!

Ранее Динара Сатжан сообщила радостную новость о жене Кайрата Нуртаса. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна
Культура и шоу-бизнес
21:37, Сегодня
Из грязи в князи: Шаляпин накинулся на 35-летнюю жену Петросяна
Вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление
Культура и шоу-бизнес
18:39, Сегодня
Вышедший на свободу Алмас Кишкенбаев, пряча глаза за очками, сделал заявление
Настя Ивлеева продала дорогостоящий особняк, в котором жила с Элджеем
Культура и шоу-бизнес
14:21, Сегодня
Настя Ивлеева продала дорогостоящий особняк, в котором жила с Элджеем
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: