Новые проекты и предложения: кому астрологи сулят успех в делах

Российский астролог Тамара Глоба предсказала большой успех в делах и начинаниях в наступившем году двум представителям зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Для Овнов успех будет связан с личными достижениями. В их жизни появится много новых проектов и предложений, за которые нужно браться без раздумий. Не стоит отвергать самые неожиданные идеи, которые придут в голову: по словам астролога, они окажутся весьма перспективными.



Особенно успешной окажется вторая половина года – это будет касаться и работы, и личной жизни. Также год очень хорош для саморазвития и получения новых знаний.

Больших высот смогут достигнуть и Тельцы. Первая половина года будет настолько удачной, что можно решить, будто мир вращается вокруг представителей знака. Звезды подарят большие возможности, а результат деятельности будет выше всех ожиданий.

В то же время, предупреждает астролог, не стоит пребывать в плену старых планов и устремлений, как бы привлекательно они не выглядели. Большое влияние на жизнь представителей знака окажут друзья, поэтому им следует уделять повышенное внимание.

Ранее сказочное везение до конца января предсказали астрологи четырем знакам зодиака.