5 тысяч жителей Жетысуской области спасли от повышения земельного налога

Прокуратура города Текели в Жетысуской области добилась отмены двух решений маслихата о повышении ставок земельного налога на 20%. Это спасло от неоправданно высоких поборов 5 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 25 сентября, решения маслихатов не были зарегистрированы в органах юстиции, как того требует закон "О правовых актах". Соответственно, юридической силы у этого повышения земельного налога просто не было.

Несмотря на это, налоговый орган собирал с граждан плату по земельному налогу уже по повышенной ставке. Прокуратура Текели внесла протест, и решения маслихата отменили.

Решения затрагивали интересы примерно 5 тысяч землепользователей, из которых свыше 400 – предприниматели. Сейчас органы госдоходов принимают меры, чтобы вернуть налогоплательщикам излишне уплаченные суммы.

Ранее костанайские предприниматели попросили снизить ставку розничного налога.