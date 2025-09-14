Актобе расцвел: Фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025" собрал горожан и наградил лучших

В сквере имени Абая состоялся ежегодный городской фестиваль цветов "Гүлдер әлемі – 2025", который уже четвертый год подряд радует жителей и гостей города своим великолепием, сообщает Zakon.kz.

В этом году мероприятие собрало более 130 участников, представивших свои творения в различных номинациях.

Фестиваль продемонстрировал богатство цветочных идей и талантов актюбинцев. Жюри оценило победителей конкурса по следующим номинациям: "Сделано в Актобе", "Великолепная грядка", "Лучшее комнатное растение", "Лучшая цветовая инсталляция", "Лучший букет", "Лучшая коллективная работа".

Параллельно с фестивалем цветов были подведены итоги городского конкурса "Менің Ақтөбем", направленного на улучшение городской среды и формирование комфортных условий проживания. Конкурс, проходивший с 1 апреля по 30 августа 2025 года, показал высокий уровень вовлеченности жителей в преображение своего города. Всего поступило 83 заявки от двух районов, в которых жители представили свои достижения номинациях "Лучший двор многоквартирного дома", "Лучшее благоустроенное предприятие или организация", "Лучший дворник", "Лучший благоустроенный частный дом", "Лучший управляющий многоквартирного дома".

Фото: акимат Актобе

Аким города Азамат Бекет посетил фестиваль, поздравил горожан с ярким праздником и наградил победителей как цветочного фестиваля, так и конкурса "Менің Ақтөбем". Глава города отметил, что эти мероприятия, схожие по тематике, являются не просто конкурсами, но и настоящим праздником красоты, экологии и инициативности, вдохновляющим каждого жителя на заботу о родном городе.

Фото: акимат Актобе

"Этот фестиваль – одно из важнейших событий в общественной жизни Актобе. Он проводится у нас в четвертый раз и призывает жителей бережно относиться к природе и окружающей среде", – подчеркнул Азамат Бекет. – В этом году 130 коллективов представили свои работы по 8 номинациям. Цветочные композиции, созданные участниками своими руками, дарят нашему городу особую атмосферу. Каждое творение – результат вкуса, поиска и искреннего труда".

Фото: акимат Актобе

Аким также отметил успех конкурса "Менің Ақтөбем":

Фото: акимат Актобе

"Впервые в этом году мы объявили конкурс "Мой Актобе", и жители активно представили лучшие дворы и дома нашего города. Сегодня мы награждаем победителей этого конкурса в рамках фестиваля. Уверен, что подобные благородные инициативы будут продолжены, и Актобе будет развиваться как современный и комфортный город. Давайте вместе делать наш общий дом – Актобе – краше!" – сказал Азамат Бекет.