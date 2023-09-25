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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Какой будет погода в мегаполисах Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Астана

26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

27 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

28 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.

Алматы

26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

27 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

Шымкент

26 сентября – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

27 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

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