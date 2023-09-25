Какой будет погода в мегаполисах Казахстана
Астана
26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.
27 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
28 сентября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С.
Алматы
26 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.
27 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
Шымкент
26 сентября – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
27 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.
28 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
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