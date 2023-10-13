Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 14-16 октября, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +8+10°С. 15 октября – облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +9+11°С. 16 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +14+16°С. Алматы 14 октября – облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С. 15 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С. 16 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С. Шымкент 14 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С. 15 октября –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С. 16 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С. Читайте также Яндекс Казахстан внедряет GPT технологии на рынке IT-образования Мурат Ахметов рассказал о роли прокурора в уголовном процессе Хитрые казахстанцы продают в TikTok открытую информацию с портала статистики

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