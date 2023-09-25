Предприниматель рассказал в суде, как замакима Павлодара просил у него 1,8 млн тенге

В уголовном суде Павлодара началось рассмотрение дела заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова, обвиненного в получении взятки. По версии следствия, чиновник, курирующий в акимате Павлодара сферу ЖКХ, использовал свое влияние в целях получения денежных средств с предпринимателя.

Корреспондент Zakon.kz узнал подробности на первом судебном заседании, которое состоялось сегодня в Павлодаре.



Из материалов дела следует, что ТОО "Строй Болашак" выполняло средний ремонт дорог в селе Кенжеколь, входящем в областной центр. Общая сумма по трем участкам составила 45 млн тенге. Часть работ он выполнил уже к началу июня и должен был получить оплату в размере 18,2 млн тенге.

В этот период замакима прибыл в село Кенжеколь для проверки качества укладки асфальта, в том числе по участкам, где работал "Строй Болашак". При этом он сделал замечание по щебню из-за размера фракции и дал указание заменить его. А акиму села – непосредственному заказчику – указал не проводить оплату до устранения замечаний. Однако 6 июня аким Кенжеколя, не имея причин не проводить оплату, перевел деньги на основании подписанных актов выполненных работ – всю сумму в 18,2 млн тенге.

13 июня 2023 года замаакима города позвонил предпринимателю и назначил встречу на улице.

"Он потребовал взятку в 1,8 млн тенге, что соответствовало 10% от ранее выплаченных предпринимателю средств за ремонт", – говорится в обвинительном заключении.

Деньги в итоге бизнесмен передал в два этапа, но предварительно обратился в Антикоррупционную службу Астаны. 15 июня Арслана Калиякбарова задержали, обнаружив в его машине и кабинете меченые денежные средства.

"Осознавая, что в силу своей должности может использовать служебное положение в целях извлечения личной материальной выгоды, Калиякбаров задался преступным умыслом на получение взятки за покровительство", – говорит прокурор по делу Дулат Бейсембаев.

"Я не согласен с обвинениями, это была провокация", – заявил Арлсан Калиякбаров, выслушав прокурора.

В суде бизнесмен рассказал, почему обратился в Антикор. По его словам, заместитель акима посредством WhatsApp связался с ним и заговорил о деньгах.

"Мол, нужна помощь социальная. Я говорю, какая помощь, в каком плане? Он говорит – в финансовом. День журналистики надо отмечать, говорит, стол надо накрывать в ресторане, и все такое. Я говорю, о какой сумме идет речь? Он ответил, что 1,7-1,8 млн тенге. На что я пояснил, что у меня таких денег нет. Я предположил, что он просит от той суммы, которую я получил за работу, то есть 10 процентов", – говорит бизнесмен.

По его словам, сначала он дал согласие и даже попросил у знакомого в долг. Но когда предположил, что "просьбы" будут повторяться, а замакима может препятствовать принятию выполненных ремонтов и их оплате, передумал.

"На следующий день, остановившись у АЗС, подумал и принял для себя решение. Поехал в Астану, написал заявление", – говорит руководитель фирмы.

По его словам, в Павлодар прибыла группа сотрудников антикоррупционной службы и провела операцию, завершившуюся задержанием Арслана Калиякбарова. Отметим, что процесс будет продолжен и сегодня суду предстоит выслушать свидетелей по делу.