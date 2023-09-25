Сколько детей страдает от буллинга в Казахстане
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК 25 сентября, национальное исследование показало, что по состоянию на 2022 год в Казахстане:
- 17,5% детей время от времени подвергались буллингу;
- 6,8% подростков страдали от травли два-раза в месяц;
- 14,1% детей в возрасте 11-15 лет сами хотя бы раз участвовали в буллинге сверстников.
Опрос показал, что мальчики чаще участвуют в буллинге, чем девочки. Чаще всего сверстники травят детей в возрасте 11 лет, по мере взросления к 15 годам доля страдающих от буллинга школьников падает. С 2018 года буллинг стал более распространенным явлением в Казахстане: число детей и подростков, которые становятся его жертвами, выросло на 3,7%.
"В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство, ребенок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, доверительные отношения между родителями и ребенком. К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей", – предупредили в Минздраве РК.
В министерстве напомнили признаки того, что ребенок страдает от буллинга:
- проблемы с концентрацией внимания;
- подавленность, угнетенное состояние;
- раздражительность;
- чувство неуверенности;
- повышенная чувствительность;
- боли в желудке;
- усталость;
- отсутствие аппетита;
- бедность социальных контактов;
- симптомы страха (например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах);
- нарушение сна.
Заметив у ребенка эти признаки, следует обратиться к его учителям, при необходимости привлечь психологов и органы ювенальной юстиции.
Подробнее о проблеме буллинга в казахстанских школах читайте здесь.