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Сколько детей страдает от буллинга в Казахстане

Сколько детей в Казахстане регулярно страдает от буллинга Фото: pixabay
Министерство здравоохранения РК поделилось информацией о том, сколько детей в Казахстане страдает от регулярного буллинга – то есть травли, унижений, запугивания, физического и психологического насилия со стороны сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК 25 сентября, национальное исследование показало, что по состоянию на 2022 год в Казахстане:

  • 17,5% детей время от времени подвергались буллингу;
  • 6,8% подростков страдали от травли два-раза в месяц;
  • 14,1% детей в возрасте 11-15 лет сами хотя бы раз участвовали в буллинге сверстников.

Опрос показал, что мальчики чаще участвуют в буллинге, чем девочки. Чаще всего сверстники травят детей в возрасте 11 лет, по мере взросления к 15 годам доля страдающих от буллинга школьников падает. С 2018 года буллинг стал более распространенным явлением в Казахстане: число детей и подростков, которые становятся его жертвами, выросло на 3,7%.

"В профилактике буллинга очень важно раннее вмешательство, ребенок не должен остаться один на один с насилием. Здесь очень важна внимательность и позиция учителей, доверительные отношения между родителями и ребенком. К сожалению, этот травмирующий опыт не проходит бесследно и может иметь глубокие негативные последствия для психического здоровья детей, вплоть до депрессии и суицидальных мыслей", – предупредили в Минздраве РК.

В министерстве напомнили признаки того, что ребенок страдает от буллинга:

  • проблемы с концентрацией внимания;
  • подавленность, угнетенное состояние;
  • раздражительность;
  • чувство неуверенности;
  • повышенная чувствительность;
  • боли в желудке;
  • усталость;
  • отсутствие аппетита;
  • бедность социальных контактов;
  • симптомы страха (например, давление в области груди, приступы потливости, боли в спине, в затылке, в мышцах);
  • нарушение сна.

Заметив у ребенка эти признаки, следует обратиться к его учителям, при необходимости привлечь психологов и органы ювенальной юстиции.

Подробнее о проблеме буллинга в казахстанских школах читайте здесь.

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