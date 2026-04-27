В Казахстане детей от насилия, жестокого обращения и буллинга будут защищать по-новому

В Казахстане утвержден единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей. Об этом сегодня, 27 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий совместный приказ принят в рамках реализации Закона РК "О профилактике правонарушений".

"Документ впервые четко распределяет зоны ответственности между полицией, организациями образования, медицинскими работниками и органами опеки. Теперь любая информация о нарушении прав ребенка запускает обязательную цепочку действий с конкретными сроками и ответственными лицами. Главным нововведением системы стало внедрение института кейс-менеджеров, обеспечивающего персональную ответственность за каждый случай. За каждым выявленным инцидентом закрепляется конкретный специалист, который координирует работу всех служб и сопровождает ребенка до полного восстановления его прав. Такой подход исключает "размывание" ответственности между ведомствами и обеспечивает непрерывную поддержку пострадавшего", – разъяснили в пресс-службе МП РК в понедельник.

Отмечается, что правилами впервые закреплены четкие сроки реагирования: информация о факте насилия передается во все уполномоченные органы незамедлительно.

"В течение 1 часа данные направляются в орган по защите прав детей, в течение 1 рабочего дня назначается кейс-менеджер и проводится обследование условий жизни ребенка. На передачу материалов в комиссию по делам несовершеннолетних отводится не более 3 рабочих дней". Пресс-служба МП РК

Подчеркивается, что основанием для реагирования теперь являются не только официальные обращения, но и сигналы от самих детей, данные контакт-центра "111", а также мониторинг социальных сетей и средств массовой информации. К выявлению случаев подключены все ключевые структуры, включая мобильные группы и центры психологической поддержки.

"Помощь детям будет оказываться по единому стандарту, включающему полный пакет поддержки: медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную и правовую. Важное изменение – под государственную защиту и обязательное сопровождение теперь попадают не только дети, подвергшиеся насилию, но и те, кто стал его свидетелем". Пресс-служба МП РК

